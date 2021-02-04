美光科技（Nasdaq: MU）今天宣布已加入全球倡議組織「The Valuable 500」，攜手全球400多位來自頂尖企業的執行長，引領業界提升職場對身心障礙者的包容性。美光將是首家承諾將身心障礙者權益納入董事會議程，並於2021年會計年度履行具體的承諾的半導體公司之一。

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示：「促進多元化、平等且包容的文化是美光願景的核心。透過加入『The Valuable 500』，我們將在全球倡議運動中發聲以帶領和啟發正向的改變。在科技產業中，僅憑美光一己之力要建立包容身心障礙者的工作環境是不可能的，領導者們必須齊心合作，共同承擔這個責任。」

「The Valuable 500」是一項企業倡議行動，旨在利用企業在國內和國際市場上的影響力，號召有影響力的領導者及其品牌聘用更多的身心障礙者，體現全球13億身心障礙人士的社會和經濟價值，進一步推動系統性變革。

「The Valuable 500」創始人Caroline Casey表示：「全球有415家公司正透過加入『The Valuable 500』共同帶領產業調整原有的營運模式，讓身心障礙者無論是作為員工、顧客，或是整個價值鏈中的任何角色，都能更好地融入其中。美光積極地擁抱和讚揚多元化的職場，並致力於創造一個人人都有機會成長的社會，我們很高興有像美光這樣具有業界領導地位和影響力的企業加入我們的倡議行動。」

美光在推行多元化、平等和包容性（DEI）價值上具有明確的承諾，包括增加少數族群的代表人數、加強包容性文化、改善公司內外的DEI等，此次的行動也是以推廣DEI為核心目的。其餘美光在2021年對DEI的承諾還包含推動薪資和福利的平等、提倡種族與LGBTQ+平權，以及與公司眾多的供應鏈合作夥伴和當地社區交流。

(工商 )