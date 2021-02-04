MOSFET廠力士（4923）公告2021年1月合併營收9,005萬元，改寫歷史單月營收新高。力士表示，受惠疫情驅動居家辦公、遠距教學等對於PC、筆電、網通伺服器、電源供應器等消費動能，帶動主要客戶對於公司旗下主要產品的拉貨力道。

力士表示，客製化之MOSFET產品以中、低壓RTG專利技術系列MOSFET為主，目前已廣泛涵蓋在筆電、網通伺服器、電源供應器等消費性電子產品中，另一方面，則為提供尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer業務，主要銷售至中國封測廠，終端應用以智慧型手機為最大宗。

力士指出，受惠於後疫情時代，催動了公司旗下客製化MOSFET產品應用於筆電市場的滲透率提升，挹注1月筆電應用領域之銷售業績明顯年增273％、且占公司整體營收比重增加8.8個百分點至30.6％，加上近年來美中貿易戰轉單效益、5G NR商轉化加速等趨勢明確。

在全球8吋晶圓代工產能大吃緊下，擁有高效能MOSFET設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等競爭優勢的力士，成功爭取更多訂單交期長、其他客戶轉單，且毛利率優於平均水準的訂單合作機會，這也是力士整體單月營收表現自去年7月起一路穩健增加的主要原因。

力士進一步表示，公司除了爭取更多客製化RTG專利技術系列MOSFET的消費性電子產品應用的廣度外，也積極開發新一代MOSFET技術，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器（Adapter）之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品係採用公司歷經3年所開發之ETG專利系列的MOSFET產品，有別於市售目前整流電壓最高60V的效率，更進一步拉升至100V水準。

並於今年初已開始試量產出貨，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，帶動新產品出貨比重提高，有助於對公司未來整體營運帶來正面的挹注。

展望2021年第一季，力士仍看好MOSFET龐大的市場成長需求，雖第一季向為農曆春節、工作天數較少的出貨淡季，但公司兩大主要業務持續火力全開，憑著深耕MOSFET專業設計超過13年的競爭力，戮力搶攻更多全球消費性電子產品MOSFET市場的份額。

再者，以目前力士在手訂單排程已至今年第二季，且面對晶圓代工廠產能吃緊、投片成本及封裝成本增加的情形下，公司已陸續與主要客戶於今年開始溝通調漲價格的幅度，也同時積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性，推進公司今年整體營運保持良好的成長動能。

(工商 )