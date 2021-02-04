麗清（3346）受惠於大陸車廠、一階零件廠客戶強勁拉貨力道，自結1月合併營收達6.6億元，改寫單月新高紀錄，月增28.87％、年增90.42％。

麗清是大陸最大LED車燈模組廠，1月營收衝高，公司解釋，除因去年同期疫情影響延後農曆春節復工時程，導致營收基期偏低外，主要受惠於大陸車市延續去年第四季的消費動能，帶動主要客戶對麗清LED車燈模組的需求增溫。

麗清指出，尤其LED車尾燈出貨增量明顯，包括華域視覺科技、大茂委瑞柯、廣洲小糸等一階車燈廠與品牌車廠皆大幅提升在車尾燈功能設計與外觀造型等技術，創造麗清良好訂單能見度。

此外，上汽通用汽車的別克GL8新車款上市，對麗清採購的LED車尾燈模組大量出貨認列營收，再加上麗清躋身BMW X1全球車款LED車尾燈模組的供應商，不僅帶動麗清的LED車尾燈營收占比攀升近七成，亦驅動麗清的上海廠產能幾近滿載。

(工商 )