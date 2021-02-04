周迅、霍建華領銜主演古裝宮鬥劇《如懿傳》改編自暢銷小說，播出後廣受好評，張鈞甯、董潔、辛芷蕾、童瑤、李純、鄔君梅等劇中擔任重要角色。有「小宋慧喬」之稱的辛芷蕾，首度挑戰清宮劇，戲裡飾演「嘉妃」金玉妍看似毫無野心，卻善攻心計，藉他人之手完成自己的計謀，看似心狠手辣，但慘被霍建華飾演的「乾隆」狂甩巴掌。

霍建華談起這段皇上「後宮暴力」，誇辛芷蕾很直接也很敬業，「她是裡面被我打得最慘的女演員，打巴掌、還有踢她、踹她，當時對她都是來真的！」辛芷蕾也贊同拍戲真打效果較好，「皇上也知道，他拍戲這麼多年，很有經驗，並沒有那麼疼」。劇中她舞蹈肢體不協調，被網友虧「拉麵舞」，她忍不住說：「那段舞折磨死我了，我盡力了！」因戲讓她人氣水漲船高，陸續接演夯劇《慶餘年》、綜藝《演員的誕生》等。

辛芷蕾劇中死對頭的「海蘭」由張鈞甯飾演，張鈞甯曾說想和周迅一起演戲，如今心願實現，劇中張鈞甯為了保護周迅展開大逆襲，從「小天使」變身「小惡魔」，兩人呈現閨蜜情，周迅笑說：「有時我們演著演著就說，妳是不是愛我呢？就是她有一種我只要她開心，我只要護著她就好！」張鈞甯自曝在旁偷學周迅演戲：「跟她對手戲最多，觀察她狀態、呼吸停頓，都有很深情感在流轉，不只我，我媽也是迅姐最忠實的觀眾！」《如懿傳》18日起每週一至週五晚間8點至10點於中天娛樂台播出。

辛芷蕾在《如懿傳》中飾演心狠手辣的金玉妍。（中天娛樂台提供）

(中時 )