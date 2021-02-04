金曲台語歌王翁立友捲入性騷雞排妹（鄭家純）疑雲，消息傳出令演藝圈好友大多不敢相信，被封為「總鋪師歌王」台語歌手陳隨意，今日也現身力挺翁立友，還透露了翁立友在出道前不為人知的辛酸血淚史，直言翁立友是個很珍惜自己羽毛的人，不信老友會性騷雞排妹。
46歲歌王陳隨意與翁立友不僅是同間唱片公司的藝人，還都出身自彰化。他說他與翁立友在還沒進入演藝圈前，因為都喜愛唱歌的緣故，在高中認識並結為好友，自己也去過翁立友家裡好幾次，「他真的蠻孝順的，他算是家境真的很不好。」
陳隨意回憶起翁立友出道前的血淚史，忍不住皺著眉頭，一臉不捨地說：「他家境真的算很辛苦、很清寒，所以他今天有這個成就，我也是蠻替他高興的。」陳隨意還說，在翁立友逐漸在演藝圈闖出名號後，做人反而越來越低調，直言翁立友很珍惜自己羽毛，不僅重視自己的形象，平常還會提醒他們那些小地方要注意，就是因為知道身為公眾人物，言行容易被放大。
翁立友出道20多年，零負面零緋聞形象優質，去年上澎恰恰、許效舜主持節目，連他們也關心翁立友的感情生活，盼翁立友能早日遇到完美的另一半。不過翁立友則稱他這幾年把感情都寄託在歌曲中，直言這些年若不是大家提拔，他一個鄉下小孩翁立友就沒辦法唱片一張一張的出，一路走到現在，站在這個舞台，一席話令台下婆婆媽媽粉絲聽了也感動。
(中時新聞網)
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