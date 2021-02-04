春節將近，為表達對馨生人關懷，苗栗地檢署與犯罪被害人保護協會苗栗分會，日前探視頭份一戶馨生家庭，代贈法務部長蔡清祥春節活動獎項，以及多家企業、慈善團體所捐贈的獎學金及物資，讓馨生家庭感受社會關懷及溫暖。

苗栗地檢署及犯保苗栗分會的探視馨生家庭活動，除了代贈送法務部長蔡清祥及犯保協會春節活動獎項，同時結合永瑞慈善事業基金會、苗栗縣不動產開發商業同業公會及公館鄉十方圓通寺等單位團體所提供的獎學金及生活物資。

慰問活動是由苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏及不動產公會理事長沈林傑帶領犯保團隊，親自帶著獎學金及生活物資到馨生人家中表達關懷，同時祝福馨生家庭新年快樂、心想事成。

鄭鑫宏一行人拜訪頭份一戶案家時，除了贊賞阿城品學兼優獲得獎學金外，更獎勉勵他要善用公益獎學金努力向學，長大後學以致用，報答阿婆的養育之恩及社會的期待，贏得阿城的阿婆再三地感謝。

(中時 )