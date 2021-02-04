鳳小岳開心分送祝福。（陳俊吉攝）

鳳小岳（左起）、黃嘉千、禾浩辰與張書豪今參加首映會。（陳俊吉攝）

鳳小岳、張書豪、黃嘉千與禾浩辰4日出席電影《跟你老婆去旅行》首映會，與影迷相見歡。張書豪在活動上跟飾演他老婆、現在人在大陸的陳妍希喊話：「快點回來一起跑映後QA，老公真的很想她！」在片中客串一角的黃嘉千搞笑表示：「陳妍希回不來，我就叫『黃妍希』！」然後就與張書豪重現海報的親密模樣，惹笑全場。

黃嘉千在現場宛如開心果，一下把進「戲院」支持，糊塗口誤講成進「醫院」，然後又把活動祈福道具弄成一團亂，讓3位男神蹲在地上替她收拾善後，讓黃子佼大笑虧她：「妳真的很喜劇耶，帶給大家這麼多歡樂！」黃嘉千也透露，片中能看到她與夏克立在加拿大的家。

《跟你老婆去旅行》首映會。(陳俊吉攝）

她說：「當時他們到多倫多勘景，也剛好暑假我們家都會回去嘛，就想說讓他們看看，結果劇組一看就決定是這間了！」張書豪也誇讚樓中樓的設計相當舒適，加上緊臨湖邊，景色超棒；黃子佼則看向黃嘉千，開玩笑說道：「那妳這樣有演員費和租金，賺兩筆錢呢！」

鳳小岳的老婆正懷第2胎，他演出新片又將上映，被問起雙喜臨門的感受時，他感慨說道：「很受到生命的祝福，可以在世界還這個樣子的時候，能做自己喜歡的事情，還有孩子們能陪伴我繼續前進，所以覺得必須把這個能量分享給大家。」電影10日全台上映。

(中時 )