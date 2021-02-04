左鄰咖啡是全國第一個咖啡主題式日照中心，長輩們學習挑豆子、磨咖啡豆，和手沖咖啡，還能累積圓夢旅行基金。（謝瓊雲攝）

左鄰咖啡日照中心主任李芝彤(左)陪長輩們學習挑選豆子、磨咖啡豆和手沖咖啡。（謝瓊雲攝）

左鄰咖啡日照中心主任李芝彤(右)陪長輩們學習挑選豆子、磨咖啡豆和手沖咖啡。（謝瓊雲攝）

是咖啡店、也是日照中心，位在員林市橋愛街的左鄰咖啡，鄰近圓林園公園，近日正式開幕，吸引不少社區民眾和在公園遊憩的親子來喝咖啡；實際上這也是一處配置專業護理師與照顧服務員的社區型日照中心。

走進左鄰咖啡，落地玻璃窗採光明亮，大片的棧板戶外空間延伸視野，寬敞的咖啡吧台和雅致的沙發椅，還規畫有會議桌、小沙發包廂，空間充斥文青味，也常有附近居民入內喝咖啡，讓人很難與印象中的長照B據點聯想在一起。

原本的30年老舊獨棟透天厝，經過裝修後空間煥然一新，由知名的員林市文青咖啡店店長林雅啟與具有建築專修專業的秀家人日照中心執行長邱暉智聯手打造，成為全國第一家咖啡主題的日照中心。

投入長照服務產業已10多年的邱暉智說，很多長輩逐漸退化後，家屬才興起找機構協助的念頭，但要向長輩開口「去參觀日照機構」卻使許多長輩因害怕被遺棄，而出現排斥、抵抗，也讓家屬心中產生罪惡感。

若是能轉換心態，家人只是帶著家人一起來喝杯咖啡，順便從喝咖啡、挑咖啡豆到磨豆子的過程中認識環境，心情就大不相同，卸下心防，也能比較輕鬆愉快了解日照中心能提供什麼支援服務。

邱暉智笑說，裝修之初附近鄰居一聽到要改建日照中心，心中都充滿疑慮，但完工後最多一天有20多人來喝咖啡，開幕一周來陸續已有6位長輩決定進來接受服務。透過咖啡和社區交朋友，未來寬敞的戶外平台可作展演空間，咖啡販售所得也用作長者們的圓夢旅行基金。

左鄰咖啡日照中心主任李芝彤表示，除了配置全職護理師、照顧服務員，也有職能與物理治療師進駐，提供長照需要等級2至6級的長輩，可以彈性規畫自主選擇要每周固定來幾天，半天或全天，通常透過3個月的服務後，多數個案狀態都能明顯進步、恢復，提升1個等級。

李芝彤說，很多人覺得照顧長者，只要愛心、耐心就夠，但這只是服務者基本人格特質，更重要的其實是照顧專業與同理心，才足以長期支撐一個個案的照護體系，讓家屬、被照顧個案與照顧服務端三者間的關係保持穩定平衡，否則愛心、耐心3個月很快就耗盡，照顧服務端出現疲態，也會讓家屬感到不滿，轉而尋求其他服務方式。

(中時 )