台南市政府警察局新營分局與新營區農會太子宮辦事處舉辦防搶演練，不過搶匪搶的不只是白花花的鈔票，連過年最應景的紅包袋也搶。（台南市新營警分局提供／劉秀芬台南傳真）

新營警防搶演練 歹徒連紅包袋也搶

TNPD「熊平安紅包袋」好夯，連搶匪也來搶。鑑於春節期間金融機構現金流量倍增，台南市政府警察局新營分局與新營區農會太子宮辦事處舉辦防搶演練，不過搶匪搶的不只是白花花的鈔票，連過年最應景的紅包袋也搶。

新營分局於4日在農會舉辦防搶演練，模擬歹徒持槍行搶，行員見狀伺機按下警鈴通報警方，荷槍實彈警察迅速趕到並展開圍捕，警方當場在部署之攔截點，成功將2名搶匪緝獲，由於演練過程逼真，引起民眾圍觀。

新營分局稍後也在臉書粉絲專頁上傳宣導影片，片中歹徒接受訪問，才道出「因為TNPD『熊平安紅包袋』好夯，每次瘋狂留言還是抽不中，只好鋌而走險用搶的」。

分局長斯儀仙表示，年關將至，內政部警政署規畫自110年2月3日（星期三）22時起至2月17日（星期三）24時止，展開為期15天的加強重要節日安全維護工作，配合當前治安現況，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，維護農曆春節期間治安。

分局希望利用生動活潑的方式，提升金融機構和民眾的防搶觀念，新營分局也在臉書粉絲專頁舉辦臉書抽獎活動，邀請民眾上網觀看影片，按讚留言分享就有機會抽中紅包袋，一起歡喜迎接新年。

(中時 )