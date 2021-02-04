被稱為「爆系女繩」的新竹李姓直播主（37歲），上個月在家中馬桶產下一男嬰，緊急送醫仍不治。消息曝光，她的黑歷史也跟著被起底，這次馬桶產子的李女在出院後，已於上個月26日又悄悄回到醫院進行結紮手術，費用則由相關單位全額補助，沒花到一毛錢。而不治的男嬰至今喪葬費用仍然沒有著落。

37歲的「爆系女繩」李姓女子，在廁所產子後自行通報消防局，由警消將她送往醫院以產婦身份住院觀察，休養3天後出院。據《三立新聞網》報導，上個月26日，李女又再次回到醫院進行結紮手術。在社工不斷勸說下，李女同意進行節育手術，但費用2萬7千元以及產子住院醫療費，都由相關單位全額補助。據了解，李姓女子的經濟狀況原本就不佳，這次馬桶產子她連嬰兒的喪葬費用都無法支付，，目前新竹市社會處正協助聯繫殯葬業者幫忙，希望能讓未足月出生的男嬰順利安葬。

事件發生後，李女遭到起底指她在「爆系社團」活躍數年，常常開直播跳舞、向網友裝可憐，許多知情網友紛紛出來爆料，而爆系社團的社長也看不下去，發文揭發李女慣用伎倆，表示李女最厲害就是「許願」，只要到了繳房租、各種用錢時間，便開始貼文許願，大部分善良網友，都會捐錢幫助李女度過生活難關。社長更怒批「女繩對社會一點生產力都沒，好吃懶做專靠許願池維生，搞的善心社員掏心掏肺掏錢還被說成87」。

這回李女在馬桶產下4胎兒子，為不足月生產，大約只有7個多月大，法醫初步解剖判定，產前就失去生命跡象，李女可能逃過刑事責任追究。和她熟識多年的友人則表示，希望結紮後的李女可以重新振作，趕緊找一份正當職業，不要再利用網友的同情心了。

(中時新聞網)