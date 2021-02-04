新冠肺炎疫情下，少了出國，但在台灣的「報復性消費力」依然十分驚人，12月刷卡金額更爆衝近3千億元，全年刷卡金也破3兆元。銀行局副局長林志吉4日公布2020年12月刷卡狀況，單月超過2,958億元，較前一個月增加近14％，全年刷卡金額達3兆196億元，相較2019年3兆2,227億元減少0.2兆元，雖年減6.3％，但仍寫下史上次高紀錄。

林志吉分析，2020年12月信用卡簽帳金額能刷到2,958億元，主要有三大原因。一是年底是繳保費推升。以往年底都是民眾繳保費的旺季，因此刷卡繳保費的簽帳金額增加不少，銀行局統計，光是國泰世華銀、北富銀、中信銀與永豐銀行這四家銀行刷卡繳保費就有204億元。

二是年底消費旺季，包括雙十二購物節、聖誕與跨年購物檔期，同時過節也會讓餐飲業與量販店消費都增加，此部份單月刷卡金額合計貢獻62億元，主要以六家銀行為主，分別是台新銀、玉山銀、國泰世華銀、中信銀、北富銀與永豐銀等。

三是民眾11月繳地價稅、12月入帳，這部份讓信用卡刷卡帳上也增加了16億元。以中信銀、永豐銀與玉山銀三家比重較高。

2020年12月單月發卡王則由中信銀拿下，單月發卡數達88,772張，國泰世華銀則以65,735張卡居第二名，銀行局指出，中信發卡量上衝主要是新上市中信英雄聯盟卡及聯名卡所致，國泰世華銀則是好市多聯名卡推升。

在簽帳金額來看，2020年全年前三大銀行為國泰世華銀、玉山銀、中信銀，分別刷出4,909億元、4,696億元、4,506億元。

金管會也同步公布電支狀況。截至2020年12月底止，計有5家專營電子支付機構及23家兼營電子支付機構，總使用者人數已破千萬人，約1,178萬人。2020年不管是代理收付、帳戶間移轉還是收受儲值金額都比2019年暴增。據銀行局統計，2020年代理收付金額達585.5億元，較2019年成長38.86％，帳戶間移轉金額也從112.8億元成長到267.2億元，年增率達136.83％，收受儲值金額成長更多，從253.9億元成長到772.4億元，年增率達204.2％。

(工商 )