世界衛生組織（WHO）官網3日公布COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）第一批配送疫苗的國家名單，本報查詢官網發現，疫情嚴重的印度拿到拿到將近1億劑疫苗，數量居冠；另外台灣鄰近國家越南拿到489萬最多，南韓拿到逾270萬劑，新加坡約29劑。

COVAX平台顯示，此次共有2億4000萬劑AZ以及120萬劑輝瑞／BNT，分給138個聯合國會員國；非聯合國會員國列於欄末，未單獨列出國名。

各國分到的疫苗數量，以印度9716萬劑最多，超過千萬劑的國家還有：巴基斯坦1716萬、奈及利亞1600萬、印尼1371萬、孟加拉1279萬、巴西1067萬。

超過300萬劑的有衣索比亞893萬、剛果695萬、墨西哥647萬、菲律賓562萬、埃及514萬、越南489萬、緬甸422萬、伊朗422萬、肯亞418萬、蘇丹340萬、烏干達355萬、南非309萬、阿富汗302萬。

數量較少的輝瑞／BNT僅18個國家拿到。不丹、玻利維亞等17個國家同時拿到AZ及輝瑞／BNT這2種疫苗，包括台灣鄰國韓國（260萬劑AZ、12萬劑輝瑞／BNT）以及菲律賓（550萬劑AZ、12萬劑輝瑞／BNT）。

比較特別的是，北韓也拿到將近200萬劑新冠疫苗。

(旺報 )