新莊警帶隊護治安 「張鈞甯」副所長好吸睛（新莊警提供／戴上容新北傳真）

為保護青少年寒假期間安全，避免少年染毒、飆車及從事詐騙車手，新莊警今天下午特別舉辦「寒假期間保護青少年重點場域巡查勤務」，少年警察隊隊長曾錦繡前往新莊警分局參加執行前的勤教，提醒員警執勤重點，而這次執勤中更有一名長相酷似影星張鈞甯的女警官，吸引眾人注意。

新北市警局長黃宗仁上任後，特別重視青少年保護工作，尤其現在正是學生放寒假期間，緊接著就是農曆春節假期，雖然受疫情影響，公共場所人潮明顯減少，但青少年喜歡前往消費的網咖、KTV、撞球場，生意仍是相當好。

據了解，新莊地區的設籍青少年人口約有2萬9000多人，佔全新北市的13.9％，因此警察局少年隊今天也特別將新莊警分局當作重點執行分局，分局動員了十個所及偵查隊少年小隊的30名警力，由偵查隊長親自帶隊，區分為北新莊及南新莊二大區域來執行。

尤其是最常有青少年聚集消費的連鎖KTV、網咖、撞球場、公園周邊，都是警方巡查的重點，這次執勤員警當中，負責派出所帶隊巡查網咖的昌平派出所副所長黃亭瑋，年僅26歲，長相甜美亮眼，外型酷似影星張鈞甯的她，經常被民眾誤認，曾經有放假在外面用餐，粉絲上前要她簽名，更曾經有穿制服執勤，攔下違規民眾開罰單，卻被民眾問說：「妳不是張鈞甯嗎？這是在拍戲吧？」讓她哭笑不得。

警大82期行政警察系畢業的黃亭瑋，從小愛看警匪片，在校就是柔道隊，外表纖細的她完全看不出她竟是柔道黑帶高手，目前擔任新莊警分局新成立的昌平派出所副所長一職，更要跟男警一樣外出巡邏、處理民眾糾紛、偵辦毒品案，同時還要肩負內部管理的工作，相當不容易，由於長相酷似影星張鈞甯，她更有警界「張鈞甯」的外號。

新莊警分局長林温柔，名字是「温柔」本尊卻是名鐵漢。（翻攝 FB新莊警好讚粉專）

分局長林温柔說，青少年容易受到同儕引誘，從抽煙到拉K，近年來毒品咖啡包也是常見少年染毒類型，過去更有少年被誘騙加入詐騙車手行列，出面取款遭員警逮捕；今年國高中以下寒假延長到2月22日，新莊警方也會針對青少年容易聚集的處所，加派警力巡查，而派駐在分局偵查隊的無毒校園警力，更會加強與校方橫向聯繫，維護青少年及校園安全工作，全力實現新北保護青少年的承諾。

(中時 )