財團法人台灣醫界聯盟基金會與衛生福利部4日辦理數位醫療防疫專家會議第三場「疫情展望從國家隊到國際盃」。與會專家認為，台灣數位醫療是「最聰明的人與最能創造外匯的人」的強強聯手，在新常態的世界中，台灣可向全球分享我國在數位醫療的跨域合作方式，促進全球共好。

貿協於疫情中持續向全球分享台灣「守得住疫情，就守得住經濟」經驗；設立「線上防疫國家館」，使國內廠商在疫情期間也能拓展外銷。「大健康產業鏈」是我國未來競爭的優勢，台灣可將異業結盟的數位醫療經驗與建構出的數位醫療生態系向全球行銷。

衛生福利部科技發展組施養志技監表示，防疫指揮中心已建立技術平台，用於如疫苗、療法、診斷、樣本檢體定序等防疫工作的研發。配合行政院2020年BTC會議宣布建構「健康大數據永續平台」，衛福部、科技部也已投入相關工作，建構台灣數位醫療的量能，在此過程中，資安與隱私問題是台灣醫療技術對外輸出的關鍵。

財團法人台灣醫界聯盟基金會林世嘉執行長指出，這次系列會議爬梳台灣數位醫療抗疫技術的解決方案與未來前景，建立商業模式仍是關鍵，例如緯創醫學與國外生技廠合作開發COVID-19檢測儀器並代工製造、圖策智能以提供AI演算服務為主，按照不同企業的性質與發展方向，建立合適且可預期的商業模式。

緯創醫學科技副總莊詔仁說，全球醫療已從集中化、大眾化、治療取向，轉向分散化、個人化、預防取向，COVID-19疫情促進了ICT技術與醫療整合；緯創在疫情中，已與多國合作，製造PCR檢測裝置，而既有的遠端照護解決方案，也可用來監測確診患者身體狀況。

(工商 )