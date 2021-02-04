美國眾議院司法委員會反壟斷小組去年終於提出調查1年時間，所整理出針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，該小組主席、美國明尼蘇達州參議員Amy Klobuchar周四(4日)發布一份新報告，強調對於反壟斷的堅定立場。

由於科技巨頭對於現代人生活的滲透，可說是無孔不入，美國國會也在2019年7月對這些公司進行調查，最後在2020年9月提出這份報告。美國司法部去在反壟斷報告出爐後，點名Google母公司Alphabet壟斷市場，臉書則是藉此打壓競爭對手生存空間，遭到美國各州提告。

至於今年初前美國總統川普的社群帳號遭到各大社群網站封殺，主要是這些公司認為川普煽動支持者占領國會山莊，進而爆發死傷事件，更創下國會山莊近200年來首次被占據的紀錄，美國民主政治被嚴重破壞。不過，有川粉以及部分民眾認為，這些公司讓川普「社交死亡」，無疑是展現這些公司握有過大權力。

特斯拉執行長馬斯克當時發推文貼出一張圖片，圖中有從小到大排列的骨牌，最小片的骨牌旁標誌「校園美女評分網站」，這也是臉書創辦人祖刻柏最初建立網站的發想，導致一系列骨牌效應，暗批臉書漠視一切，才導致暴動事件發生。

至於這些科技巨頭，在去年的美國總統大選都站在拜登所代表的民主黨陣營，主要是川普政府時期對於反對全球化，將導致這些公司在海外、尤其是大陸市場的經濟利益受損。然而，提出反壟斷調查的就是民主黨，市場也預估拜登政府將在之後加強對大型科技公司主導市場的狀況加以監管，甚至是以企業稅對付這些擁有龐大獲利，卻以各種手段規避繳稅的科技公司。

Amy Klobuchar這次提出一份全新的《競爭與反壟斷法實施改革法》(Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act)提案，就是要求美國國會對這些科技巨頭執行更強烈的反壟斷監管行動，若該法案通過，已經面臨訴訟程序的Alphabet與臉書等科技巨頭想要收購另外一家公司，處境會更加惡劣。

若該法案通過，將有3種手段執行，包括重新制定執行標準，收購案的舉證責任將轉至被收購方，要求定期研究該市場受到收購案的影響與走向，以及提供反壟斷執行官員執行工具，例如民事處罰等方式。

美國眾議院反壟斷小組主席David Cicilline同樣呼籲對4大科技巨頭進行廣泛性改革。至於共和黨人雖然不全面肯定民主黨提出的法案內容，但這是雙方難得有共識的法案。這項法案將協助政府機關以及該產業的競爭者，有更多手段對付這些科技巨頭。

不只美國，歐盟去年底也提出《數位服務法》和《數位市場法》反壟斷監管草案，除4大科技巨頭和微軟外，Netflix、Instagram、推特、YouTube等皆符合標準，顯示各國對於這些大型科技公司所握有的權力提出質疑。

(中時新聞網)