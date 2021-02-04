台中市57歲孫先生，因腹部長期疼痛一度懷疑胰臟癌，轉診到台中榮總經內視鏡超音波檢查，評估並以超音波對比顯影劑輔助診斷，加上內視鏡超音波細針抽吸術，確診自體免疫性胰臟炎並非胰臟癌，經藥物治療，改善腹痛、消除胰臟腫脹。

中榮總肝膽腸胃科醫師廖思嘉表示，胰臟是位於腹腔比較深層的器官，常常因為腸氣的阻擋而成為腹部超音波的檢查盲點，因此需要經由電腦斷層或核磁共振來幫助診斷。然而胰臟的病灶在電腦斷層或核磁共振並不容易區分，尤其局部發炎病灶會被誤診為惡性腫瘤，而讓病人白白開刀。

廖思嘉說，內視鏡超音波所用之「對比顯影劑」並不具有明顯之肝腎毒性，洗腎的病人也能使用，主要的副作用為過敏反應，發生率約在萬分之一左右。對於難以鑑別診斷之胰臟病灶，病患如果不適合施打電腦斷層或核磁共振造影所用之顯影劑，可以使用超音波之「對比顯影劑」評估，以確認病灶，儘早接受治療。

此外經由胃腸道貼近胰臟進行內視鏡超音波細針抽吸術，不僅距離最近而且不易受腸道阻擋，影像比經皮腹部超音波更為清晰，更安全、能更精準的針對胰臟病灶進行穿刺採樣、切片提高診斷率。而且胰臟的手術往往屬於大手術併發症也高，若能在術前先正確診斷，才能避免不必要之手術。

(中時 )