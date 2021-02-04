中科招商有成，2月再添3家生力軍！科技部科學園區審議會今（4）日通過中科3件投資案，包括光電產業的昇煒科技、精密機械產業的謙鎰實業及博府智造，總投資金額約5.45億元。

其中，昇煒科技中科分公司設立於中科后里園區，投資金額約1.65億元，研發車載相機模組、車載DVR系統、光達感測模組、智慧型影像處理系統及熱感測模組等產品，可應用於車載相機、自動駕駛車、手機、消費性電子等市場，產品具前瞻性及未來發展性。

昇煒科技具有相機模組設計及製造能力，所開發光學影像技術已申請超過170項專利，並在光達感測及熱感測模組之封裝技術領先業界，產品極具競爭力；另為佈局車用產品市場，昇煒積極與車廠、車用電子廠等業界策略結盟，以因應未來先進駕駛輔助系統（ADAS）自動駕駛車之龐大市場需求，並提升國內車用影像技術之競爭力。

此外，謙鎰實業設於中科二林園區，投資金額3.5億元。謙鎰深耕橡膠精密密封元件產業30年，擁有豐富產業經驗及研發能量，曾榮獲ISO、鄧白氏等認證，並與台達電子、SKF、Volvo等國際百大企業及工研院等學研單位合作，產品項目涵蓋精密密封元件及精密金屬零件，積極打造全方位自動化生產流程及智慧化產線。

謙鎰掌握關鍵TPU熱塑性聚氨酯彈性體搭配玻璃纖維材料配方技術，產品運用於運輸業、農建礦業、軍需等產業，技術開發需經嚴謹驗證及安全標準規範。未來隨著燃油、排放法規的不斷加嚴，混合動力汽車以及純電動汽車開始大量進入市場，油封用途及產品結構將隨之改變，產品需求將提升，市場狀況良好。

另外，博府智造設立於中科台中園區，投資金額0.3億元，研發機械手臂力量控制器，並配合政府近年來推動工業4.0相關政策，扭轉精密加工產業刻板印象（3K產業－髒、勞累、危險），有效提升產業產能及競爭力，促使智慧機械產業蓬勃發展。

博府智造為108年科技部新型態產學研鏈結計畫－價創計畫補助成立的新創公司，曾榮獲107年第4屆旭泰論文競賽銅獎及108年度科技部工程司產學計畫成果發表－機電能源領域簡報特優獎。

博府智造產品為獨立的氣體驅動裝置，安裝在機械手臂與表面加工裝置之間，可多元應用於金屬、木頭及塑膠等多種材質工件之加工工法，透過智慧的自調適及高度的靈敏性優化傳統產業研磨製程，將有效解決人力、技術及產能問題。

(工商 )