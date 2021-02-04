最近性騷擾話題討論度相當高，現在傳出大陸一名擁有百萬粉絲的網美，遭微軟員工性騷擾。投訴被性騷擾的網美叫做「徐可意Shirky」，她在微博公開PO文，直接公布對方名字，且受害者不只她自己，徐可意透露，還有至少4名女性受害者。
徐可意說會與這名微軟員工認識，是因為在同在一個微信群組裡，男子加入群組當天，就加她好友，並主動跟徐可意打招呼，徐可意也禮貌性自我介紹。根據微博上的公開對話，這名微軟員工叫做Mobeen，是巴基斯坦籍男子，Mobeen在對話中表示自己33歲，曾在北京生活，希望可以與徐可意共進晚餐、或喝酒，但徐可意回答「我不認識你」拒絕Mobeen。
隔天Mobeen再次與徐可意聯繫，不過沒有得到回覆，隨後他問道「是不是有孩子了」，徐可意回答「是的」，Mobeen繼續追問結婚了嗎，女方表示已婚，他又問是否離婚了，看到這句話，徐可意感到不被尊重，對Mobeen說「放尊重點，我會向微軟投訴」，隨即將Mobeen封鎖。
文章曝光後，不少女子出面指控，也曾被Mobeen語言騷擾，其中一名女子說，Mobeen曾傳不雅影片給她看，其中一部影片截圖，還是一名半身赤裸的外籍男子，名為叫做《女孩變蕩婦》。眼看性騷擾事件越演越烈，目前Mobeen已經更改微信名稱、照片，至於投訴微軟的回覆，徐可意表示已收到微軟法務部門的信件，內容聲明「公司對此非常重視，目前已展開調查，將會對此進行妥善處理」。
文章來源：徐可意Shirky微博
(中時新聞網)
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