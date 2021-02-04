今年過年還是要堅持防疫，少出門、少群聚正是防疫的最佳方法，而外送平台今年也看準民眾的需求，特別推出年菜、福袋、米其林及生鮮天天送上門方便服務，像Uber、Uber Eats更推出雙平台與合作夥伴聯合提供多元優惠，還有提供100%中獎率的線上紅包8萬份大方送給消費者當新年禮物，11日前用Uber App叫車，即有機會在車內得到紅包組，4萬份的實體紅包含新用戶乘車優惠、刮刮卡，還有4萬份Uber Eats「犇向幸福多重好禮包」，包含新用戶享30天無限次0元外送、新用戶餐點優惠，及所有用戶生鮮雜貨8折優惠。

Uber推出年節出遊搭乘即可獲得限量紅包刮刮樂組，內含Uber與Uber Eats雙平台綜合優惠，每組紅包更加贈一張刮刮樂，100%中獎機率張張有獎。（Uber提供）

而Uber Eats今年更帶來了多款年菜外帶，就連米其林的一星「山海樓」老師傅豪華手路菜都能送上門，另外針對年節期間的外送優惠，Uber Eats更推出點餐即可獲得加碼送的限量8萬份線上紅包，於10日至15日期間每日送出1萬份、16日迎財神當天再加碼開工紅包2萬份，每個紅包皆有50元優惠，讓大家不出門、享美食，還能賺優惠。

foodpanda旗下的熊貓超市今年就首次推出年菜外送服務，嚴選各式團圓年菜及高檔食材，像整隻的帝王蟹、波士頓龍蝦，還有生食級北海道干貝、日本A5和牛也將可在年節期間新鮮送上門，另外還有限時限量的佛跳牆、白鯧等年菜開賣，即日起還帶來了首推的「牛轉乾坤好運福袋」，每個福袋內含精選商品與最高300元購物金，搭配優惠碼購買，換算下來零元即可獲得福袋，再抽 Switch遊戲機大獎，預計年節期間可帶動訂單量成長逾20%到30%。

春節期間Uber Eats加碼推出精選餐點買一送一、線上限量紅包袋等獨家好康。（Uber提供）

foodpanda旗下的熊貓超市首次推出嚴選年菜外送，熟凍智利帝王蟹，原價1499元，特價1299元。（foodpanda提供）

(中時 )