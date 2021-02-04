美國新政府上任後是否對限制交易的大陸企業實體名單放寬受到普遍關注，拜登提名商務部長人選雷蒙多（Gina Raimondo）明確表示，贊成將華為與中興繼續留在限制交易企業名單上。雷蒙多已於周三獲得參議院確認出任商務部長，這顯示美國拜登政府仍將維持川普政府在經濟上與中國對抗的政策。

據《法國國際廣播》報導引述《彭博》的消息指出，美國參議院共和黨人在書面提問中向雷蒙多問及華為、中興、中芯國際、海康威視等陸企是否會留在限制交易企業名單上。按目前規定，任何一家美國公司要想向這些大陸公司出售美國技術和知識產權，皆需事先得到美國政府的許可。

原為羅德島州州長的雷蒙多說：「我明白，被列入實體清單和最終軍事用戶清單通常是因為它們對美國的國家安全或外交政策利益構成了威脅，我當前沒有理由認為清單上的實體不該留在清單上。如果（提名）得到確認，我期待能有相關這些實體和其他令人關切實體的簡要通報。」

報導說，之前在1月26日的參議院提名確認聽證會上被問及這一問題時，雷蒙多沒有作出具體承諾要把華為繼續留在名單上，由此促使眾議院幾位共和黨人向其參議院同僚提出了暫緩確認提名的要求。參議院商業、科學和運輸委員會周三以21比3的投票結果確認了雷蒙多的提名。

(中時新聞網)