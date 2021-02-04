胡宇威、葉星辰、黃薇渟主演東森《王牌辯護人》熱播中，劇中胡宇威跟葉星辰終於在一起，但胡宇威隨時會「斷電」倒下，可能有生命危險，飾演葉星辰媽媽的于子育，原本很喜歡胡宇威，得知此消息震驚不已，害怕女兒跟自己一樣會遭受失去另一半的痛苦。直接殺到胡宇威家中，當面質問「你會放棄雨昕嗎？如果我叫她離開你呢？」

葉星辰表示，「我爸媽還蠻開明的，所以我談戀愛還沒被父母反對過，還會主動表示想認識我的交往對象。但如果真的碰到了，我還是會堅持跟對方在一起，對方都得不治之症了，這叛逆是一定要叛上一場的。」劇中兩人常放閃，現實中胡宇威自己不愛放閃，也不在意別人放閃，覺得那是別人的自由。

劇中黃薇渟跟失散多年潘慧如母女相認，還搬進母親改嫁的莫家，逐漸成為莫家的一份子。但胡宇威卻覺得事情不簡單，擔心莫家母子是別有目的才接近黃薇渟。更與潘慧如的繼子高英軒當面對峙，懷疑他怎麼能接納疑似殺父仇人的女兒。胡宇威過去曾合作過高英軒，這回兩人角色對立，更有火花，他說演起來非常過癮，拍戲時高英軒穿了有星際大戰圖案的襪子，一度讓胡宇威忍不住直盯他腳踝。

于子育希望胡宇威放棄跟葉星辰在一起。（東森提供）

潘慧如飾演黃薇渟失散多年的母親。（東森提供）

黃薇渟時隔多年與母親相認。（東森提供）

胡宇威與高英軒對戲頻分神。（東森提供）

(中時 )