一位80歲的伯伯，某天發現自己有血便問題，經大腸鏡檢查，在直腸上段發現3公分左右的腫瘤。萬芳醫院以3D腹腔鏡手術進行治療，順利切除病灶，伯伯術後1周便出院，恢復正常生活。

萬芳醫院大腸直腸外科主治醫師盧延榕表示，腹腔鏡微創手術是目前大腸直腸癌手術常用的外科療法，以萬芳醫院為例，2019年有8成病人採腹腔鏡微創手術。此手術與傳統切開腹部手術相比，傷口較小，只有3至5公分，術後疼痛較輕，病人很快就可以下床活動，住院天數大約為5到7天，這些都是腹腔鏡微創手術的優點。

盧延榕表示，目前腹腔鏡微創手術已發展到3D立體影像顯示，在最近外科手術治療大腸直腸癌時，除原本使用高畫質和高解析的2D平面造影，亦透過3D影像系統，讓各個器官得以立體方式呈現，協助保留重要神經血管及周邊器官，並把大腸直腸腫瘤及周邊區域淋巴組織切除乾淨，避免殘留癌細胞。

盧延榕強調，該微創手術的臨床結果，與傳統腹腔鏡微創手術相比，它有幾個優點，首先是提供精確空間定位，手術更加精準，可以保留肛門功能。另外也可保護泌尿生殖系統的神經功能，避免不必要損傷及出血量。由於視野廣達110度，病患肚子內的器官更一目了然，病灶也無所遁形，得以切除乾淨。

(中時 )