殯儀館接體員，同時也是作家的「大師兄」，推文分享了最近在火葬場遇到的怪現象。並且罕見的正經求問一件親身經歷詭異火化事件，大師兄指出，他撿到一條完整的脊椎骨，一整條黏在一起，和一般火化粉碎不同，十分詭異。「不碎龍骨」引發網友熱烈討論，直到一名護理師網友PO出了X光片對比，才真相大白。

有護理師網友PO出X光片，解答脊椎一整條燒不掉的真相。（翻攝 臉書 BigBrother大師兄粉專）

大師兄在PO文中認真的求問，「一般來說，火化出來的脊椎都是一節一節分開的，有一天，我撿到一整條脊椎，他是完整而且黏在一起的，就是完全沒有骨頭間的縫隙，整條脊椎立起來都不會分開，看起來真的蠻詭異的」。他還為此去詢問前輩學長，「學長告訴我這個叫做『僵直性脊椎炎』，真的是這種病嗎？要是脊椎沒縫隙，生活上面有什麼不便嗎？」

問題拋出來之後，引起網友熱烈回應，「火化的溫度不是很高嗎？這樣都燒不掉？這太神奇了！」、「感覺生前很不舒服，辛苦了」、「燒起來一整條脊椎要怎麼放進去骨灰罈」、「所以以後我燒完會變這樣啊」、「這樣要再燒久一點嗎？」

直到有護理師放上一張X光片對比正常脊椎以及僵直性脊椎炎的結構，真相才告水落石出，大師兄看到僵直性脊椎炎X光片立刻回應「沒錯！我看到的就是這種的！」、「這事保證真的，那條脊椎整條黏到我想拍照留念，真的是沒有縫隙，真不知道為什麼燒出來會這樣......而那個人生活起來我想應該超級不便吧」。

(中時新聞網)