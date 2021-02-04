「雞排妹」鄭家純慘遭性騷風波越鬧越大，繼台語歌王翁立友被她痛訴在尾牙用手滑過她臀部，現在主持人曾國城也捲入風波。雞排妹早前曾在臉書自爆有位形象良好的主持人，私下直接身體撞她胸，稍早她更向平面媒體親口證實，撞她胸的主持人就是曾國城。對此，《中時新聞網》致電或傳訊雞排妹經紀人，尚未獲得回應。

雞排妹性騷風波不斷延燒，現在她更親口證實早前在臉書自爆撞她胸部的主持人就曾國城。當時雞排妹是這麼形容的，「有一次錄完影，主持人大哥跟來賓們握手、拍肩擁抱，當他對我張開右手想要拍肩擁抱，我以為是那種不是熟人，所以彼此身體有距離、只會手拍到背的假擁抱。」

雞排妹日前一身白衣現身說明性騷風暴。(本報系資料照)

想不到雞排妹當下感覺到對方身體直接撞上來，與胸部擠壓的程度，讓她愣住了，還想了好幾遍，想弄清到底是她想太多，還是對方故意，最後她認為就算是正常人抓錯距離，也會立刻說聲不好意思，但接著就沒有然後了。雞排妹還說：「他形象非常好，說出來也沒人信他會做這種事。」

網友起底雞排妹、曾國城當日錄影節目。

由於雞排妹還向媒體透露，她日前現身說明性騷事件，當天所穿的衣服與被主持人撞胸的錄影是同一套，因此也被網友找出雞排妹、曾國城那時候的節目錄影畫面，直指曾國城在節目連靠近都沒有，只有錄影結束後的一一與來賓握手，實在很難相信雞排妹說詞。

(中時新聞網)