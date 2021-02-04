印度股市今年來經過1月的高檔震盪，2月以來，印度股市在公布新財政預算案後已連續第三日上漲，2月2日、2月3日連續兩天創下新高，統計今年以來已經有9個交易日創新高，為全球主要股市今年來創新高最多次的股市，也使得今年來漲幅5.24％，表現相對出色。

指數的好表現也讓印度基金績效亮麗，今年以來18檔投信發行的印度基金都正報酬。投信法人表示，印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，建議投資人可留意印度基金投資契機。

群益投信表示，過去一個月MSCI印度中小型股指數續漲並接近歷史新高，主因在於印度當局批准兩款新冠疫苗投入緊急使用，經濟迅速復甦的預期升溫，尤其以內需為主的中小型股更加受惠。加上印度盧比升值利多，美元弱勢，以人民幣為首的亞幣升值趨勢進一步吸引資金進駐，加上盧比升值令進口通膨不致急升，有利於印度經濟持續回溫。印度製造業數據持續改善，外資也持續流入，股市表現後市看俏，投資人可多留意印度基金的投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度服務業PMI由前月的52.3升至52.8，加上俄羅斯疫苗Sputnik V傳聞即將獲得官方緊急使用核可，市場樂觀情緒持續發酵。

此外，印度通膨降溫且新財政預算案仍將以基建與農村支出為主，對內需經濟更是提振信心。企業營運方面，最新一季整體營收大致呈現普遍且持續改善的情形，利潤率則受惠於部份成本的節省，後續待觀察的是企業財測，預期在經濟基本面繼續回溫下將有成本墊高之虞，不過根據印度紙媒「商業線（Business Line）」引述人力仲介公司Michael Page India發表的「2021年人才趨勢報告」指出，有近53％的印度企業希望今年增聘員工，逾六成企業更打算加薪，由此預期需求好轉下企業將可透過漲價因應，對財報看法依舊樂觀。

(工商 )