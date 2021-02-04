雞排妹與歌手翁立友性騷擾疑雲越演越烈，繼雞排妹昨（3日）開記者會親自出面說明後，翁立友所屬公司豪記唱片也表示，翁立友將於明天（4日）下午親自出席聲明會，而雞排妹得知消息，則直接在臉書喊話：「可以邀請我去嗎？」

針對近日性騷風波，翁立友所屬豪記唱片稍早回應：「翁立友明天下午2點將親自出席聲明會，因為近日備受紛擾事件，翁立友打破沉默出面聲明，相關事宜目前已進入司法程序，因此恕不接受提問，懇請諒解」。

雞排妹直接下戰帖。（圖／翻攝自雞排妹臉書）

雞排妹剛剛則在臉書Po出豪記唱片通知截圖，並tag對方喊話：「請問可以邀請我去明天的記者會嗎？」直接下戰帖，想與翁立友正面對質；另外，雞排妹再於底下留言串PO出唱片公司對於記者會的說法，被問到是否希望雞排妹出席翁立友記者會？豪記唱片回應：「只邀請受邀媒體名單。」讓雞排妹開嗆：「明天見」，可見她想去記者會的心意已決。

(中時新聞網)