高雄市議員黃捷罷免案進入最後倒數階段，但民進黨副秘書長林飛帆今表示，如果被罷免成功，那《港版國安法》第一個成功DQ（取消資格）的民選議員，就不是在香港，而在台灣。他還表示，希望這報復性的鬧劇適可而止。對此，不少網友忍不住痛批，「鳳山罷免和香港國安法有關？林九萬鬼扯也要有個限度」。

高雄市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷 臉書)

林飛帆今日在臉書貼文表示，《港版國安法》是港府拿來恫嚇鎮壓香港民主派的武器。一個月前，港府才用違反國安法為由，對「35+民主派初選」的民主派人士進行史無前例的「大逮捕」，被香港朋友比喻為「港版美麗島事件」。

他指出，香港的立法會議員和區議員雖然被大規模DQ（取消資格），但港府尚未使用《港版國安法》作為DQ民主派議員的理由，而是用其他的罪名。但林飛帆認為，如果黃捷被成功罷免，她就會是第一位成功被用這部香港法律為理由取消議席的民選代表，不是在香港，而是在台灣。

林飛帆強調，國民黨操作的報復性罷免，以《港版國安法》作為理由，這不僅不能被接受，也絕對應該被徹底制止，並希望這樣報復性的政治鬧劇適可而止。

但此話一出，貼文隨即被不少網友留言痛批，、「鳳山罷免和香港國安法有關？林九萬鬼扯也要有個限度」、「不贊成罷黃，但你的《港版國安法》比喻強詞奪理，把兩種完全不對等的法理拿來硬拗，你的論述降低了我對你的信任程度，不要寫這種不合邏輯的言論」、「亂講」、「民進黨真的也不要無限上綱，看了很膩」。

【關於黃捷... 由林飛帆發佈於 2021年2月3日 星期三

(中時新聞網)