技嘉1月營收衝破百億 創歷史新高 21:092021/02/04 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 技嘉（2376）受惠主板、顯卡需求增溫、伺服器出貨維穩，加上筆電及電競周邊產品銷售亦有不錯表現，1月營收首度站上百億大關，以月增逾55％、來到103.86億元，年增幅並高達66％以上，寫下單月營收新高，亦為今年開年帶來好兆頭。 雖預期2月在農曆春節連假影響下，單月營收表現將回檔，不過在市場需求仍強勁、第二季能見度亦明朗下，法人預估技嘉首季營收將有兩位數季增及年增的「有感」成長。 智伸科 元月合併營收創單月新高 鴻海元月營收創歷年同期新高 (工商 ) #技嘉 #月營收 #衝破百億 #創歷史新高 #顯卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 客戶狂拉貨 群電1月營收創歷史新高 16:512021/02/04 財經 興勤1月營收連三月飆新高 18:092021/02/04 財經 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 09:202021/02/04 財經 勤凱1月營收年增66.81％ 連五個月創歷史新高 09:102021/02/04 財經 智易元月營收32億元 創歷史第三高 16:392021/02/04 財經 1月營收－海悅3.3億 同期新高 04:102021/02/04 證券．權證 宅經濟暢旺 群創上季大賺百億 17:302021/02/04 財經 《興櫃股》法德藥1月營收年增335％ 續寫新高 10:172021/02/04 財經 華宏1月營收9.93億元 創同期歷史新高 09:112021/02/04 財經 世豐1月營收2.34億元 登歷史次高 18:192021/02/04 財經 《電腦設備》聯合艦隊助攻 佳世達元月營收創同期新高 12:332021/02/04 財經 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 台積電狂爆 日第1家車用晶片設計大咖又塞肥單 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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