技嘉（2376）受惠主板、顯卡需求增溫、伺服器出貨維穩，加上筆電及電競周邊產品銷售亦有不錯表現，1月營收首度站上百億大關，以月增逾55％、來到103.86億元，年增幅並高達66％以上，寫下單月營收新高，亦為今年開年帶來好兆頭。

雖預期2月在農曆春節連假影響下，單月營收表現將回檔，不過在市場需求仍強勁、第二季能見度亦明朗下，法人預估技嘉首季營收將有兩位數季增及年增的「有感」成長。

(工商 )