中航（2612）在2009年最高曾經持有台航（2617）逾四成股份，去年第三季剩下10.41％，4日公告售出1,523萬股，每股售價19.88元，交易總金額3.03億元，損失4,902.9萬元，剩餘股數為1,589.5萬股，持股比例剩3.81％。

中航在2007年與台航曾經有過董監事席次大戰，2008年國民黨重新拿回政權後，安排讓中航加入台航董事會，2009年中航將公司協理梅家禮借將給台航，擔任業務副總經理，2013年梅家禮升任總經理，去年4月梅家禮在台航辦理退休回到中航，當時已預見中航將逐漸退出台航。

中航昨日表示，出售台航股票主要是因為公司船運與陸運部門都有新的投資計畫。中航過去因為投資台航列過不少獲利，這次虧損賣出頗讓人意外。中航去年第三季投資國內股票大賺2.32億，第四季也有投資股票利益，但尚未公告金額。

(工商 )