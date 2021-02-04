苗栗頭份斗煥坪營區傳出有新訓士兵爆發水痘感染情事，目前有6名士兵染疫，1人疑似感染水痘，但未確診，苗栗縣政府衛生局自1月29日接獲第2例通報後就介入處理。衛生局表示，營區對於這件水痘事件處理並無重大疏失，7名染疫士兵也都離營治療中，從1月31日至今未再有新病例出現，疫情初步獲得控制。

衛生局表示，1月14日斗煥坪營區內發生一名新訓士兵身體不適送往頭份為恭醫院診治，但並未確診水痘，至29日，該營區再發生第2名士兵身上長出水痘送往為恭醫院治療，經檢查確認為水痘後，為恭醫院立即通報衛生局，由衛生局派員會同頭份市衛生所進入營區接管相關防疫處理措施。

衛生局說，接下來2天，陸續有5名士兵感染水痘送醫，全部7人中，除了一名並未確診外，其餘6名士兵是確診感染水痘，經過衛生局會同營區處置後續防疫措施下，從1月31日起至今就未再有新的感染病例。

衛生局解釋，水痘雖列為法定傳染病，傳染力相當強，但依照現今的醫療水準，致死率不高，國內主要好發季節都集中在秋冬時，並以小朋友為多，傳染途徑是以空氣及飛沫傳染為主，避免過多人群聚及戴口罩就可有效控制群聚感染，因患者會長出水痘，患處容易發癢，可擦拭止癢藥物來減低不適感。

國軍苗栗斗煥坪營區傳出水痘群聚感染事件，後備指揮部晚間證實有7名新訓役男感染水痘就醫，並回應相關人員目前已經返家休養、居家自我健康管理，並匡列接觸者隔離管制，同時加強營區消毒。迄今日無新增病例，每日健康監測結果並循系回報當地衛生主管機關及國防部疫情指揮中心列管。至於，有民眾向媒體爆料，營區在第一時間隱匿群聚事件，且沒有做好隔離措施，軍方則未進一步說明。

(中時新聞網)