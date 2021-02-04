黑人因膚色問題，時常遭受歧視性言語嘲笑。一名男網友表示，自己與非裔朋友聚餐，搭末班捷運回家時，一旁2個屁孩不斷嘲笑朋友膚色，未料朋友下一刻用台語回了一句，讓屁孩當場愣住，網友看到後全都笑翻，直呼療癒。

男網友在臉書《爆怨2公社》PO文，表示自己與這位黑人朋友把酒言歡後，搭乘捷運末班車返家，車上2名屁孩看到朋友後，就開始不斷議論嘲笑膚色，甚至脫口說出「吃巧克力會不會吃到自己手指」。而他們對話全被原PO與黑人朋友聽在耳裡，只是朋友已經習慣這類言語，兩人互看一眼後就一笑置之。

屁孩褲子拉鍊沒拉，遭黑人朋友用台語提醒「肖年ㄟ，哩LP造出來啊」，讓對方當場嚇傻。(圖為原PO與黑人朋友合照／翻攝自爆怨2公社)

正當他們準備下車時，黑人朋友看到其中一個屁孩褲子拉鍊沒拉上，直接用台語提醒對方「肖年ㄟ，哩LP造出來啦」，讓對方當場糗翻，原PO表示一輩子都忘不了對方表情，從原本瞧不起人，到不可思議又帶點崇拜的面容。

網友看到後紛紛留言：「好想看看屁孩當時的表情」、「好療癒的結果」、「這反擊也太帥了」、「你朋友EQ真好」、「好險你朋友沒有脫褲PK，不然對方一輩子都有心理陰影」、「屁孩果然還是需要社會歷練」。

原PO說，他這位黑人朋友是個非裔美國人，在台灣已經定居10多年以上，不但國語說得溜，可以自行打電話給客服，甚至去傳統菜市場用台語買菜殺價都難不倒他。

(中時新聞網)