2月4日A股三大指數同步開低，盤中指數震盪向下，整體行業板塊維持輪動格局，銀行、白酒股逆勢走強，終場指數收低。農曆假期在即，投資人關心年後投資市場狀況。投信法人指出，大陸網路消費趨勢不變，目前已有1/4消費於網上完成，隨著用戶的消費習慣加速變化，直播電商成為一種廣泛受到用戶喜愛的新興購物方式，有利挹注消費板塊持續增長。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶指出，雖自2020年3月疫情爆發之後，大陸今年經濟持續復甦雖速度放緩，觀察2021年1月財新中國製造業PMI，即採購經理指數下降1.5個百分點至51.5，連續第九個月位於擴張區間，為景氣提供佐證。

黃家慶表示，根據中國互聯網路資訊中心（CNNIC）報告顯示，截至2020年12月，大陸網民規模達9.89億，較2020年3月（疫情爆發）增長8,540萬，互聯網普及率達70.4％。

此外，2020年大陸網上零售額較2019年增長10.9％，直播電商成為廣受使用者喜愛的購物方式，66.2％的直播電商用戶購買過直播商品。

大陸網路消費趨勢不變，目前已有1/4消費於網上完成，隨著用戶的消費習慣加速變化，直播電商成為一種廣泛受到用戶喜愛的新興購物方式，有利挹注消費板塊持續增長。

(工商 )