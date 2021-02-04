春節連假天氣出爐！中央氣象局今公布過年天氣，10日小年夜當天變天，一道鋒面南下，各地有陣雨甚至雷雨。除夕起降雨雖趨緩，但東北季風增強，北部、東北部轉涼；初一至初三多雲到晴，各地溫差大。

快過年了，一連7天的連續假期，天氣如何？氣象局滾動式修正，今公布接下來7至10天的短期預報。最近的溫暖好天氣可望持續到8日，9日起雲量增多、10日受鋒面影響，中部以北有較大雨勢。

氣象局指出，這波降雨以中部以北、宜蘭為主，迎風面地區受影響較大，甚至不排除有雷雨，氣溫上明顯轉涼；南部、花東也都有陣雨機會。

大家關心的除夕（11日），水氣開始減少，不過東北季風增強、涼意十足，尤其早晚更冷，返鄉或外出民眾，最好記得添加衣物。大年初一至初三，降雨轉零星，各地恢復多雲到晴、日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，指小年夜、除夕這兩天因一波「對流性」較強的鋒面快速通過，大氣很不穩定，各地有明顯降雨且持續一整天。初一鋒面遠離，天氣好轉，僅大台北及東半部有零星降雨。

到了初二天氣更好，大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，白天舒適早晚涼；東半部有短暫雨。

(中時新聞網)