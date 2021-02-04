美國海軍做了一個爭議決定，他們撤銷了一名海豹隊員的性侵指控，此人在派駐伊拉克期間，在2019年7月4日美國國慶日的慶祝會性侵1名女水兵，導至海豹突擊隊在當年罕見撤出中東。

美聯社報導，據聖地亞哥海軍基地軍事法庭的資料，犯案者名叫阿德爾·A·艾納亞特（Adel A. Enayat），他被指指以暴力迫使女水手就範，過程間曾掐脖子、甩巴掌。

此人在法庭上說，他對於發生在伊拉克空軍基地宿舍內的事情沒有印象，因為當天喝的太醉了。不過，在法官陳述控方提供的犯行時，他承認咬她的臉、打她，還勒住她的脖子，導致呼吸困難。

當法官問他為什麼不停下來時，艾納亞特說「因為醉了」，然後趕緊說「我知道這不是犯罪的藉口。」

這起案件迫使海豹突擊隊第7分隊的整個狐步排(Trident 1726)，被提早送回加州聖地亞哥，原本駐伊拉克部隊與伊斯蘭殘餘分子作戰任務也因此縮短了。

而且，3名海豹突擊隊隊長，因為紀律不嚴、管教失敗負連帶責任，遭到海軍解職。

不過，鑑於他主動認罪，因此軍事法庭沒有再追就他，而是以「不光榮退伍」做為處份。他的律師耶利米·沙利文（Jeremiah Sullivan）說，對軍人而言，不光榮退伍會喪失很多原有的福利。他將繼續他的生活。但是以後會受很多罵名與失去了工作和職業。

此事件曾被指控強暴罪，不過現在查清楚，原本是雙方合意的一夜情，但是在艾納亞特在調情過程施暴，使女方性致全無，變成一起施暴、性侵案。

審判中作證的前美國海軍情報專家科琳·格雷斯（Colleen Grace）在去年8月告訴美聯社，她在那天晚上看到她的朋友受傷，下巴和脖子有巨大的黑色瘀傷。她趕緊問受害者怎麼回事，受害者說，兩人在慶祝會上看對眼，同意到房間內進一步運動，但是過程不浪浪，他開始打人和咬人，甚至掐脖子，以致無法呼吸，受害者曾以為自己會死。格雷斯說，在她的陪同下，受害者在隔天飛往巴格達的軍事醫院驗傷，並提報遭到性侵。

對於艾納亞特僅獲「不榮譽退役」，格雷斯拒絕評論。僅向法院提交了一份未公開的聲明，不過律師拒絕發布給媒體。

(中時新聞網)