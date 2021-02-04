農曆新年與親朋好友拜年是一門學問，HAPPY GO即日起推出新春遊戲濾鏡「HAPPY GO出國趣」，遊戲中接紅包不僅象徵牛年財源滾滾，還能秒飛日本、法國和埃及打卡留念，輕鬆拍出最牛開運拜年照，更有機會獲得HAPPY GO點數8,888點。

2/28前再推「卡友得點密技」，攜手遠傳friDay購物共迎新春，推「Happy牛Year年貨大街」活動，滿額即可抽點數福袋，讓卡友一次購足年貨與情人節禮物。

過年期間到台中商圈走春，凡於任一HAPPY GO合作店家消費累點達指定門檻，有機會獲得最高點數1,000點；2/5～2/9期間開啟HAPP GO App還有機會隨手賺10點，讓卡友開春就有好彩頭。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，2021年全民持續防疫，零接觸拜年正夯，因此HAPPY GO也發揮創意特別推出年節感十足的新春遊戲濾鏡，透過手機開啟連結即可搭飛機出遊，遊戲中藉由操控吉祥物點點駕駛的飛機領取紅包累積里程數，依照積分可飛抵日本、法國、埃及等國家，最後還可拍照發布於限時動態或塗鴉牆分享給親朋好友，詼諧的偽出國方式不僅讓人會心一笑也滿足民眾短期無法出國旅遊的心願。不僅符合HAPPY GO快樂多一點的品牌精神，也提供卡友嶄新的數位拜年方式，滿足防疫期間透過社群網路仍不減人與人之間拜年的溫度和樂趣。

今年農曆新年與西洋情人節時間重疊，許多民眾透過網路直接採購年貨與情人節商品，HAPPY GO攜手遠傳friDay購物即日起至2/28也推新春加碼抽福袋活動刺激買氣，單筆消費達3,000元即符合抽獎資格，有機會獲得點數最高300點，全站「Happy牛Year年貨大街」享美味年菜、伴手禮盒、開運好物等3折起的優惠，即日起至2/7滿額5,000再抽Panasonic國際牌高效型除濕機。

台灣民眾喜歡在新年走春迎個好兆頭，HAPPY GO也推出2021走春限定路線，即日起至2/28到台中出遊，於任一HAPPY GO合作店家消費累點，單筆滿200元，累計達四次即享福袋抽獎機會，最高可獲得點數1,000點；使用HAPPY GO Pay單筆消費滿2,000元並成功累點，再享點數抽獎機會，幸運民眾可得200點；農曆年前HAPPY GO App加碼回饋卡友打卡得點數，於2/5～2/9期間到合作特店打卡且不限消費金額即可獲得10點，象徵迎接牛年十全十美。

(工商 )