出道30年的張震，近期在電影《緝魂》中飾演一位罹患癌症末期的檢察官，從外型到性格設定，角色轉變之大讓影評人眼睛一亮，日前他接受《Bella儂儂》雜誌訪問，「這部戲探討很多生命議題，很多時候也都跟抉擇有關，這個檢察官最吸引我的地方是，面對生死這件事情，他的抉擇常常會有所動搖，這的情況也是我們都會碰到的事。」而現實生活中的自己，他自認沒辦法果斷決定，「我比較阿Q啦！但會找的一個方法調適，就是做了一個決定後，起碼不要後悔就可以。」

張震不管戲裡或戲外，總在感受周遭人事物的各種變化，「以前很多導演會建議我去看些自傳，看他們如何敘述自己的人生，當演員好像得具備一種奇怪的性格，他們會去觀察別人的生活，聽別人說什麼話。」張震的人生，不像電影一樣充滿起伏，但他內心似乎永遠都準備好該如何面對不紅的那一天，「到了一個年紀你就知道，人在一個高點後會開始走下坡，要思考的是這個下坡要怎麼走才好看。」

過去在李安的經典作品《臥虎藏龍》中，張震為了演活角色，他特地去學習維吾爾族語和及馬術，而在新片《緝魂》中因為角色是名癌症病患，他改變了飲食習慣，減去12公斤的體重，演活病人的模樣，「檢察官角色如說書人，他會跟觀眾一起前進，演員的表演空間上不會很大，例如片中男主角跟太太相處的時間很短，要如何在很短暫的時間內打動觀眾，有一定難度。」

張震的戲很多人都看過，私下的他卻低調到不行，「進入家庭後我更懂得把握時間，該跟小朋友相處的時候就跟小朋友相處，該工作的時候就專注工作，我私下比較laid back慵懶一點，但在工作上我會很進入狀態中， 把情緒調整好，讓自己在一個對的狀態中。」

張震用力拍戲也用力生活，「找到生活中喜歡做的事情非常重要，我喜歡運動，拍片前後我都會找時間去運動，即便一天不到一個小時，這過程中，我可以暫時忘掉很多東西。」面對疫情打亂所有陣腳，他體悟「我覺得健康很重要，是這一年來讓我最有感的事！」至於2021新展望？他期許「平安健康」。

張震表示進入家庭後我更懂得把握時間，該跟小朋友相處的時候就跟小朋友相處，該工作的時候就專注工作。（《Bella儂儂》提供）

(中時 )