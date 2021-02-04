香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成女團Twins出道，兩人橫跨歌唱和戲劇領域，踏入演藝圈超過20年，至今仍具有超高人氣，另外阿嬌和台灣男醫師賴弘國曾有一段2年短命婚姻；近期40歲的阿嬌正在拍電影《封神之妖狐王妃》，被期待挑戰最美妲己稱號，還被誇讚360度零死角，但片場近況照曝光直接打臉，有網友更直言「根本看不出來是阿嬌」。

經典名著《封神榜》多年來已許多電視劇或電影當作題材，其中經典角色妲己的演出者往往受到討論和比較，較為知名的女星像是傅藝偉、溫碧霞、范冰冰、林心如和張馨予，其中溫碧霞在2001年版電視劇《封神榜》，把妲己狐媚詮釋地淋漓盡致，因此多年來被封為「最美妲己」。

阿嬌被期待挑戰最美妲己稱號，還被誇讚360度零死角，但片場近況照曝光直接打臉，有網友更直言「根本看不出來是阿嬌」。(圖/ 摘自微博)

不過，網友看完照片卻不忍驚呼，「腫麼了？」。(圖/ 摘自微博)

近期阿嬌忙著拍攝電影《封神之妖狐王妃》，飾演許多女星挑戰過的「妲己」一角，先前造型曝光後，就被大讚能挑戰「最美妲己」，甚至還被誇是360度零死角的仙女顏值。

而阿嬌經常分享拍戲日常，有各種在片場的古裝造型，其中一場她穿著全白色戲服的花絮，看起來很空靈，還在休息時候大嗑美食；不過，網友看完照片卻不忍驚呼，「腫麼了？」、「認不出來」、「以為是其他人」、「那個臉怎麼變這樣」，但也有粉絲力挺，「服裝問題吧，阿嬌體態都維持很好」、「化妝的關係吧，不管怎樣都是個美人」。

(中時新聞網)