許多人把握年前最後一週準備大掃除，特力屋、台隆手創館、橘子工坊等提供不少大掃除攻略外，也推薦多款清潔用品，幫助消費者輕鬆把握掃除重點，神清氣爽地迎接金牛年。
在客廳部分須注意清潔動向，如應該由天花板開始清潔，避免灰塵落下要重新打掃，其中在清潔玻璃時建議使用不易掉毛屑的抹布，再視需求加入去垢、除霧、防水珠等功能的清潔劑，另外可再搭配玻璃刷將玻璃內外污垢痕跡去除，而清理紗窗時再刷洗過程易變形，故特力屋建議利用奇麗屋奇麗魔勾幫助清除棉髒污且不傷紗窗，至於屋外的外牆、陽台的陳年贓物與青苔，則可利用高壓清洗機的強力水柱沖洗。
而易積油垢的廚房，建議可使用天然不殘留的清潔劑，讓做菜環境保持無毒乾淨，例如橘子工坊廚房清潔劑，針對陳年廚房油垢，可於噴灑後靜置15分鐘，在用溼抹布擦拭，不需用力刷洗也能乾淨溜溜，另外，橘子工坊也建議，在防疫期間加強清潔家中檯面、按鍵、門把等，可搭配清潔噴霧處理用抹布難以清除的污漬。
最容易孳生黴菌的浴室，建議避免強酸、鹼清潔劑，避免傷害磁磚表面珐瑯質、塗層，且愈是屬於密閉空間，選擇成分溫和的清潔劑較不亦導致頭暈想吐，可利用橘子工坊浴廁清潔劑拼完靜置5分鐘後再刷洗;另外台隆手創館推薦使用免洗劑拋棄式馬桶刷，遇水即可溶出高效去污抗菌清潔劑，且底座可同時放置把手與刷頭，收納不費心使用更順手; 針對生鏽的家具，則可使用除鏽筆幫助除去鏽蝕髒污，而筆式設計好握又不沾手，細縫處也能輕鬆使用。
(中時 )
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