特力屋也有提供居家清潔服務。（特力屋提供）

特力屋多益得輕鬆刮玻璃刷，利用汽車雨刷刮片原理，且具強力磁鐵設計可同時清潔內外玻璃，原價499元，特價399元。（特力屋提供）

Homezone100bar自吸式高壓清洗機 (1300W)，主體輕盈，附帶掛鉤管線收納方便 ，100Bar高壓水柱，強力去髒清潔功能，1999元。（特力屋提供）

橘子工坊廚房清潔劑，無香精自然橘香不刺鼻，橘油擊垢配方，輕鬆瓦解爐具油污。（橘子工坊提供）

橘子工坊制菌靈天然清潔噴霧，採天然橘由、發酵制菌因子，無石化且通過無重金屬殘留，不需再用清水擦拭。（橘子工坊提供）

LEC黑黴菌去除凝膠，低刺激味的粉紅色凝膠劑型，細長尖嘴方便用於狹窄細縫，內附平鏟，方便塗抹大面積，原價490元，特價399元。（台隆手創館提供）

除鏽筆，來自日本知名清潔品牌110，筆式設計好握又不沾手，細縫處皆可輕鬆清潔，原價470元，特價399元。（台隆手創館提供）

許多人把握年前最後一週準備大掃除，特力屋、台隆手創館、橘子工坊等提供不少大掃除攻略外，也推薦多款清潔用品，幫助消費者輕鬆把握掃除重點，神清氣爽地迎接金牛年。

在客廳部分須注意清潔動向，如應該由天花板開始清潔，避免灰塵落下要重新打掃，其中在清潔玻璃時建議使用不易掉毛屑的抹布，再視需求加入去垢、除霧、防水珠等功能的清潔劑，另外可再搭配玻璃刷將玻璃內外污垢痕跡去除，而清理紗窗時再刷洗過程易變形，故特力屋建議利用奇麗屋奇麗魔勾幫助清除棉髒污且不傷紗窗，至於屋外的外牆、陽台的陳年贓物與青苔，則可利用高壓清洗機的強力水柱沖洗。

而易積油垢的廚房，建議可使用天然不殘留的清潔劑，讓做菜環境保持無毒乾淨，例如橘子工坊廚房清潔劑，針對陳年廚房油垢，可於噴灑後靜置15分鐘，在用溼抹布擦拭，不需用力刷洗也能乾淨溜溜，另外，橘子工坊也建議，在防疫期間加強清潔家中檯面、按鍵、門把等，可搭配清潔噴霧處理用抹布難以清除的污漬。

最容易孳生黴菌的浴室，建議避免強酸、鹼清潔劑，避免傷害磁磚表面珐瑯質、塗層，且愈是屬於密閉空間，選擇成分溫和的清潔劑較不亦導致頭暈想吐，可利用橘子工坊浴廁清潔劑拼完靜置5分鐘後再刷洗;另外台隆手創館推薦使用免洗劑拋棄式馬桶刷，遇水即可溶出高效去污抗菌清潔劑，且底座可同時放置把手與刷頭，收納不費心使用更順手; 針對生鏽的家具，則可使用除鏽筆幫助除去鏽蝕髒污，而筆式設計好握又不沾手，細縫處也能輕鬆使用。

(中時 )