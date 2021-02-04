曾國城4日主持衛視中文台《一袋女王》，被問及雞排妹鄭家純控翁立友性騷擾一事，他認為自己不清楚狀況，但提及「不會聊天就不要出來賺錢」，同天傍晚雞排妹對外點名，先前提及性騷擾的主持人正是曾國城，外界一片譁然。曾國城錄影中，第一時間沒看到雞排妹指控內容，聽到內容相當錯愕

曾國城表示：「我們不在現場，不能對這件事情下評論，結果竟然出了這個，我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣，在我的世界裏面沒有男女老幼，大家都一樣，我對記者也一樣，不會因為是記者就保持距離。」但他也體諒對方，「人在這時候或許有心情上的問題，但我們不要隨之起舞啦，工作已經忙成這樣，還要關心別人情緒發生什麼事情」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

曾國城被問及擁抱一事，「不記得，來的來賓太多了。」至於是否委屈，他回應出道三十幾年了，有什麼好委屈，「人家解讀錯誤，叫她放寬心就好，不會影響之後錄影。」他讚雞排妹說話很有條理，「她很聰明，事情趕快平息就好，否則，我們出道這麼久，會惹事的人要小心，我們又不是小孩，不怕事。」

(中時 )