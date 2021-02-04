外傳瑞士已同意先歸還拉法葉艦軍購弊案近2.66億美元犯罪所得，法務部4日晚間證實台瑞間司法互助「近日確有相關進展」，但是詳細完整情況及後續處置，目前已由承辦該個案的檢察機關進行釐清及依法處理中。

拉法葉艦案，北檢依刑法沒收新制，向北院聲請沒收；北院2017年7月裁定沒收汪家9億14萬餘美元，另駁回汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元。高院2018年11月裁定沒收本金及孳息共9億5332萬4920.60美元。2019年10月底，最高法院裁定檢方聲請沒收其中本金3億1253萬9913.44美元確定。

北檢在3億多美元裁定確定後，即透過司法互助請求瑞士等國返還相關凍結資產，傳出瑞士將歸還先前查扣台灣與法國拉法葉艦軍購案近2.66億美元的部分回扣。

法務部對此表示，瑞士查扣拉法葉艦軍購弊案回扣，將歸還其中部分款項一事事，我國與瑞士的司法互助向來暢通，拉法葉案法務部持續努力進行司法互助，近日確有相關進展，但是詳細完整情況及後續處置，目前已由承辦該個案的檢察機關進行釐清及依法處理中，後續法務部尊重承辦機關個案偵處，也將隨時協助提供司法互助，讓不法所得早日歸還我國。

(中時 )