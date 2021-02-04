受新冠肺炎疫情衝擊，國銀2020年在「投資收益減少、海外分行提列呆帳費用增加」兩因素夾擊下，獲利衰退幅度達13％創史上新高。銀行局4日公布國銀2020年全年稅前盈餘達3,126.8億元，比前年少賺480.5億，創7年來新低，較2019年衰退13.3％，衰退幅度創金管會有統計來的新高。

國銀獲利自2014年衝破3,000億元後，就一直維持一定水準，即使在金融海嘯期間仍成長，且2018年、2019年年增率還各達9.2％及7.93％的高成長，但2020年不敵疫情，衰退了13％。

銀行局副局長林志吉分析，國內總分行獲利1,867.9億元、年減少328億元，主要是投資淨利、其他淨收益減少600多億元、利息淨收益增加241億、呆帳費用減少96億元。海外分行減少204.1億元、年減49.9％，主要是呆帳費用增加136億元、利息淨收益減少84億元。

全年呈現成長的只有OBU、大陸分行。林志吉分析，OBU在2020全年獲利997.9億元、年成長4％，主要是國際金融市場波動，投資、其他淨收益較2019年減少150億、投資淨收益增加186億，但因基期低，所以還是較2019年增加。大陸分行獲利55.7億元，年增30.8％，主要是投資增加17億，呆帳費用相對也低。

金管會還公布了國銀逾放情況。逾期放款比率為0.22％，較去年同期增加0.01個百分點。去年12月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為623.24％，較上月底589.02％，增加34.22個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。林志吉指出，備抵呆帳提列絕對數達4,311億元創史上最高，代表大家都有「晴天儲糧」概念。

另外，2020年12月底，中信銀大陸地區分行出現逾放2.15億元，逾放比從去年11月底的0.2％上升至0.46％，林志吉指出，主要是大陸分行有一、二個客戶逾期，都是陸企，屬自貸案。

(工商 )