台南市文資處4日宣布新增3處文化資產，包括市定古蹟「清代道署遺構」、歷史建築「濟生醫院」和「清代考棚遺構」。
新增的歷史建築中，位在台南市中西區民生路停車場的「濟生醫院」，為日據時期防治傳染病的避病院，目前僅存1棟建物，雖然戰後曾經增改建，但仍保留十字走廊分隔各機能空間及日據時期的車寄入口，同時也保存日據時期的空間配置與大跨度偶柱式木屋架、雨淋板等建築技法，見證日據時期公共衛生政策和台南避病院的發展史。
位在中西區衛民街駅前千利修大樓花台的「清代考棚遺構」，於2015年大樓興建時出土，研判為清代所建「台灣府考棚」的部分基礎遺構，目前放置於原址平台上。古蹟歷史建築審議會認為，現存遺構的三合土基礎及磚疊砌法呈現時代技術特色，並體現府城考棚空間場域的歷史意義。
同樣在中西區的「清代道署遺構」，於2016年因永福國小校舍改建工程而被發現，研判為清代「台澎兵備道署」遺構。審議會認為，目前遺留的18世紀磚造遺構及日據時期的柱礎遺構，反映台灣重要的官署遺跡，並呈現日據以降的演變，是南市重要的歷史場域，具稀少性與重要性，未來將融入新校舍作為府城文化展示場域。
另外，原歷史建築「永康飛雁新村傳原通訊所」，審議會考量建物群興建時的功能與原永康飛行場的關係，擴大歷史建築本體與定著土地範圍，並修正歷史建築名稱為「原永康飛行場無線羅針所」。
(中時 )
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