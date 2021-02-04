德國車商戴姆勒（Daimler）周三表示，計劃把貨車部門戴姆勒卡車（Daimler Truck）分割出去，以更專注經營其品牌賓士的豪華電動車等業務。外界認為這突顯傳統車商在股東壓力下想盡辦法去提升價值。

戴姆勒股價周三飆漲9％，周四早盤續漲2％報約66歐元。

戴姆勒計劃第三季末召開特別股東會，尋求股東批准分割決定，然後年底前讓戴姆勒卡車在法蘭克福上市。

由於近幾年西門子等其他德國企業，面對投資人施壓去分割公司業務，為股東創造最大利益，因此外界預期股東會將同意分割。

戴姆勒表示，將把獨立後的戴姆勒卡車「大部份股權」在年底前分給股東。目前戴姆勒卡車是全球最大卡車與巴士製造商。

戴姆勒執行長卡倫紐斯（Ola Kallenius）強調分割決定是公司在進行轉型。

因為卡車與豪華車是兩個差異頗大的市場，所屬產業特性是各有不同的客群、使用技術和財務要求。戴姆勒專注經營豪華車市場，對投資人來說更具吸引力。

投資機構Bernstein分析師艾林格斯特（Arndt Ellinghorst）認為分割對所有股東是絕對正面消息。因為戴姆勒的卡車與汽車部門，在產業與企業文化上並沒有多大相同之處。

卡倫紐斯說，目前卡車與汽車等兩大領域，都面對重大的技術與市場結構的改變，因此分割成兩家公司後，將各自更有效率地經營。

他看好讓戴姆勒專心經營賓士品牌業務，將在電動車與車用軟體等領域上贏得市場。在豪華電動車市場裡更能跟特斯拉、保時捷和BMW等對手競爭，使投資人願意給予戴姆勒更高的估值。

儘管戴姆勒的汽車銷售量超過特斯拉，並有不錯獲利表現，但目前特斯拉市值約8,270億美元，戴姆勒卻僅約760億美元。

專家認為保留卡車業務，對提升戴姆勒股價並無幫助。因為戴姆勒在卡車市場上，面對跟轎車市場同樣挑戰。

除了傳統車商的競爭壓力愈來愈大外，各大對手都爭相要推出全電動重型卡車，來跟特斯拉電動卡車Semi搶市場。

(工商 )