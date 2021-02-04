2021年加強重要節日安全維護工作將於2月3日正式起跑，新北市新店警分局配合2021年第1次「全國掃黑行動」，3日晚間9時起至凌晨1時執行擴大臨檢勤務，全力加強重要節日安全維護工作。

新店警分局表示，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標，為加強犯罪預防宣導及維護社會治安，維持交通安全順暢，積極為民服務，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心。

新北市新店警分局配合2021年第1次「全國掃黑行動」，3日晚間9時起至凌晨1時執行擴大臨檢勤務。（新店警分局提供）

新北市新店警分局配合2021年第1次「全國掃黑行動」，3日晚間9時起至凌晨1時執行擴大臨檢勤務。（新店警分局提供）

新北市新店警分局配合2021年第1次「全國掃黑行動」，3日晚間9時起至凌晨1時執行擴大臨檢勤務。（新店警分局提供）

此外，新店警分局為配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫、隔離者四處趴趴走，執行擴大臨檢工作期間，針對轄區KTV、卡拉OK、汽車旅館、旅賓館、網咖、撞球場、溫泉會館、男女休閒會館及釣蝦場等易引起群聚感染或密閉的營業場所，實施臨檢查察，並呼籲民眾，國際間疫情仍險峻，為避免社區感染，維護國人身體健康。

新店警分局呼籲，居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險。

目前正值寒冬期間，新店警分局全體警察同仁在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，全心投入安全維護工作，無私的付出和熱愛這座城市，才能實現「安心家園」的美好願景，讓全體市民能安心過好年。

(中時 )