高雄市議員黃捷罷免案，將在2月6日投票。總統蔡英文下令力挺黃捷，綠營從黨務高層、市長、立委到議員也全都動起來，陪同掃街造勢，鳳山街頭巷尾氣氛熱極了。常在臉書評論時事的藥師林士峰在臉書分享一位鳳山網友的留言，該網友認為有人帶風向說罷捷邊罷邊找理由，其實鳳山人忍很久了。

林士峰在臉書指出，究竟黃捷不適任的理由在哪？為何會遭到罷免？他只想到一個不適任地區議員的理由。同樣是在野的情況，在面對韓國瑜市長時太嚴格凶悍，但是質詢現任市長時又太溫柔，不免讓人質疑，有雙重標準之嫌，並不完全能代表地方人士的聲音。

林士峰也分享鳳山的網友針對罷捷的留言，一位鳳山的網友表示，「我是鳳山在地人，黃捷靠翻白眼暴紅後，上遍大大小小媒體，不花時間質詢地方市政相關事務，領頭罷韓南征北討一年多，難怪連10頁水利局預算書都不會看，會考別人小學堂的問題，卻連高雄巨蛋在左營都答成前鎮。」還指出，「對於性平就是自己說了算，出現就是製造對立，2018見韓流跟著喊高雄又老又窮，見韓式微轉向罷韓，陷入自己養人頭黨員回頭指責栽培自己的時代力量，出席曾提攜自己許議長的靈堂塗大口紅…。」

鳳山的網友還表示，「有人帶風向說罷捷邊罷邊找理由，鳳山人忍很久了，表決萊劑不摻肉品，黃捷落跑只不過是被凸顯的罷免理由之一而已。一個製造對立，不關心市政、忘恩負義、見風轉舵...是一路以來的發生，不能罷免？連署很簡單？鳳字很難寫？」

樓下有鳳山的網友針對罷捷的正當性留言，也提供大家參考： 我是鳳山在地人, 黃捷靠翻白眼暴紅後, 上遍大大小小媒體, 不花時間質詢地方市政相關事務, 領頭罷韓南征北討一年多, 難怪連10頁水利局預算書都不會看, 會考別人小學堂的問題,... 由藥師林士峰發佈於 2021年2月4日 星期四

(中時新聞網)