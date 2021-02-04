華僑市場擁有近500個攤位，是全台24個漁產品直銷中心之最，盈餘也是數一數二，經營有成下受疫情影響甚少，4日已陸續出現採辦年貨人潮，而東港區漁會有鑑於市場不受「八大類場所」規範，近來加強宣導戴口罩防疫、好過年。

「疫情未平，但還是要生活也要過年。」東港區漁會總幹事林漢丑指出，有疫情也要吃飯，近來國內疫情雖延燒，但這幾周的假日依舊有人潮，由此可知，擁有34年歷史的華僑市場，深受消費者信賴與喜愛，同時也可推估採辦年貨的人會趨多，因此得加強防疫措施。

疫情未平，但年還是要過，東港華僑市場4日一早陸續出現採辦年貨人潮。（謝佳潾攝）

疫情未平，但年還是要過，東港華僑市場4日一早陸續出現採辦年貨人潮。（謝佳潾攝）

林漢丑說，華僑市場未在中央流行疫情指揮中心的「八大類場所」規範下，所以漁會並無公權力可強制遊客戴口罩，但為落實防疫，會派員在入口處加強宣導遊客戴口罩，服務台也準備酒精供消毒，至於攤商方面，會強力要求戴口罩。

而因應買氣暢旺，華僑市場的營業時間提早到早上10點開始，晚上7、8點結束，並配合防疫全面戴口罩禁試吃。

林漢丑分析，蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選紅不讓，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數人選擇用來拜拜或年菜之用，而三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮，生意也旺。

他強調，華僑市場過年不打烊，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，且種類眾多，是產地價格相對便宜，提供民眾年節採辦海鮮需求，至於東港魚市場的停車場、漁業電台也不休息，服務春節眾多遊客，而魚市場各生產拍賣市場則休市。

(中時 )