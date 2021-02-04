特斯拉電動車雖然風靡全球，但品質問題也備受批評，向來大砲直言的創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）坦言，特斯拉在特定的時期確有品質方面的問題，他還警告，不要買特斯拉衝產量的電動車。

穆斯克是在接受產業分析師曼洛（Sandy Munro）專訪時爆出這段語不驚人死不休的談話，訪談內容周二在YouTube與播客（Podcast）播出。

穆斯克這番自曝其短的說法可能會嚇跑潛在的顧客，因為特斯拉計畫在美國德州與德國新設的廠房未來幾個月就會正式投產，電動皮卡Cybertruck與電動卡車Semi今年底前也會開始生產。

在曼洛問及品管的問題時，穆斯克坦言，「我們費了一番功夫才解決製程問題。朋友問說，『我該何時買特斯拉時？』我回：嗯，要不一開始就買，不然就等到產能達到穩定的狀態後再下手。因為在加速增產時，既要衝產量，又要顧到所有細節，真的超難。」

穆斯克還舉例說，去年為了趕在年底前全力衝高產量，12月噴漆作業就出了狀況，「我們趕工時面臨諸多狀況，其中一個就是發現車漆乾燥不足。加快生產就會出現這些問題，如果早知道會如此，我們會事先處理好。」

曼洛2018年時曾拆解一台Model 3，他當時給予Model 3的做工品質評價為如同1990年代粗糙的起亞汽車，「我難以想像特斯拉怎麼會發表這款電動車。」

在訪談中，穆斯克也表示認同曼洛當時的評論，「我認為你的評論十分精確。」

穆斯克並坦言，早期Model S的座椅也是很糟糕，「可能是我坐過最差的座椅，我當時還說像坐在蘑菇石上。」之後Model 3的座椅才會重新設計，舒適度大幅提升，這點曼洛也給予肯定。

批評特斯拉品質的不只是曼洛，專業評鑑雜誌《消費者報告》的汽車品牌可靠度排名，特斯拉去年落到倒數第二名。

儘管品質備受批評，但無損特斯拉的銷量，特斯拉去年全年交車量已增至近50萬輛，分析師預估今年交車量可再提升至80萬輛。

(工商 )