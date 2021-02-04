穆斯克金口加持 狗狗幣飆漲逾50％ 22:232021/02/04 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 才說要暫別推特的全球首富穆斯克還是不甘寂寞，4日發推文改挺狗狗幣（Dogecoin），一句「狗狗幣是大家的加密通貨」（Dogecoin is the peoples crypto），助該幣周四飆漲超過50％，攻上0.05978美元。同日以太幣在倫敦早盤一度飆上1,698.56美元的歷史新高，但之後轉跌2.7％；比特幣跌1.2％來到37,184美元。 聯想財報佳 股價漲逾4％ 《港股》恆指開低走高 恆大飆升逾12％ (工商 ) #狗狗 #穆斯克 #Dogecoin #加持 #飆漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》利多因素支撐 美油期貨漲逾2％ 10:172021/02/03 財經 藍委提案 拉高稅率遏炒房 04:102021/02/04 財經焦點 台江大道車禍路段遭疑有高低差 南市府二度勘查：並無落差 16:012021/02/03 生活 小英挺台股 下周訪證交所 04:102021/02/04 財經要聞 GameStop狂潮退燒 美股續旺漲475點 08:222021/02/03 國際 《國際金融》經濟前景好轉 美元續揚 15:402021/02/04 財經 《美股掃瞄》美股連2天大漲 道瓊指數創去年11月來最大漲幅 08:522021/02/03 財經 【睛視媳婦】認識7天閃嫁亂房照曝光 前夫舅怒：陳家娶到她就是衰 08:072021/02/03 社會 《金融》比特幣飆、螞蟻上市 金融科技即將爆發 17:392021/02/04 財經 2／4～3／4運勢預測 4生肖有吉星照拂 過年大吉大利 18:112021/02/03 運勢 比特幣飆、螞蟻可望重啟上市 爽到這行業 20:492021/02/04 財經 財經熱門新聞 比稀土更珍貴？ 陸手中逾8成 澳急了將重開舊礦 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 疫情慘爆 10萬美企倒地 快不行的數量驚人 - 財經 台積電狂爆 日第1家車用晶片設計大咖又塞肥單 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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