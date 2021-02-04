才說要暫別推特的全球首富穆斯克還是不甘寂寞，4日發推文改挺狗狗幣（Dogecoin），一句「狗狗幣是大家的加密通貨」（Dogecoin is the peoples crypto），助該幣周四飆漲超過50％，攻上0.05978美元。同日以太幣在倫敦早盤一度飆上1,698.56美元的歷史新高，但之後轉跌2.7％；比特幣跌1.2％來到37,184美元。

(工商 )