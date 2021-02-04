新冠疫情肆虐全球滿周年，為對抗這個頑強病毒各國瘋搶疫苗，據4日公布的全球疫苗信心調查顯示，民眾接種新冠疫苗的意願上升，超過半數受訪者願施打。但以區域來看，對疫苗的信任度出現消長，歐洲對疫苗的信心上揚，亞洲卻見下滑。

根據民調機構YouGov與倫敦帝國學院全球保健創新研究所（IGHI）於1月4日～24日做的調查，受訪者被問到若下周提供他們疫苗是否接種，54％表達接受意願，去年11月同樣的調查僅41％表態願意施打。

該項橫跨15國、以1.35萬人為對象的最新調查顯示，英國人接種疫苗的意願最高，比例高達78％，其次是丹麥的67％。此外英國人願意施打疫苗的增幅也最大，11月調查時僅41％同意接種。

法國人對疫苗抱持高度懷疑的態度，44％表明拒打。但同時間同意接種的比例升高1倍，從11月調查的15％倍增至30％。

相較歐洲國家對新冠疫苗的信任度上升，澳洲、日本、韓國、新加坡等4個亞太國家對疫苗的信心，與11月時相比明顯下滑。其中以日本的接種意願最低，比例只有33％，新加坡倒數第二，僅35％願意打疫苗。

1月調查也指出，受調的15國中，有9國對疫苗副作用的疑慮消退。整體受訪者擔心疫苗潛在傷害的比例，從11月調查時的54％降到47％。

另外受訪者對自家政府能夠提供有效疫苗的信心也見提升，比例由11月調查的51％升至58％。

研究人員自去年4月起就展開這項全球性疫苗信心調查，受調人數超過47萬。調查發現信任疫苗的占大多數，三分之二受訪者強烈或中等程度相信疫苗，完全不信任的僅占12％。還有多達三分之二受訪者認為，接種疫苗攸關他們的健康。

世衛新冠肺炎專家納巴羅（David Nabarro）指出，疫苗在控制疫情上扮演關鍵角色，各國領袖須即刻行動，協助民眾了解接種新冠疫苗的益處，確保大家都打得到。

(工商 )