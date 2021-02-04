49歲香港無綫前娛樂新聞主播林子博和太太董燕君結婚17年，女方罹患罕見疾病「平滑肌肉瘤」，於去年10月癌逝，讓林子博悲痛不已，老婆離開5個月後，今（4日）林子博出席活動，提到愛妻仍感傷表示至今還不敢進臥房睡覺，就怕睹物思人。

據港媒《香港01》報導，林子博4日現身活動受訪，透露現在仍然掛念愛妻，稱回到家裡看到她的東西就會想起她，像是太太生前睡過的那張床，他也還不敢去睡，認為自己情緒尚未恢復，就怕觸景傷情。不過，林子博也振作表示畢竟都過去幾個月了，自己狀況還OK，雖然有時會回憶起太太還在的畫面，但有時還是會進房間換衣服和整理清潔。

林子博曾自責沒照顧好太太。（圖／翻攝自林子博-我們這一家臉書）

林子博和董燕君婚後育有一對兒女，夫妻倆鶼鰈情深，但董燕君去年被診斷得到惡性腫瘤（平滑肌肉瘤），且已是第4期，林子博為救妻，儘管經濟十分吃緊，仍月燒2萬港幣（約7萬台幣）買藥，並曾透露想帶老婆到台灣接受「免疫細胞治療」，可負荷不了龐大的醫療費，只能在臉書發文徵求好心人募款幫忙，可惜老婆最後等不到來台治醫療就病逝。

林子博去年10月在臉書透露妻子過世噩耗，還自責向岳父岳母道歉，悲痛寫下：「外父外母～請原諒我沒有好好照顧你們的女兒，你們已團聚了嗎？老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」讓網友看了相當不捨，紛紛為他打氣。

(中時新聞網)